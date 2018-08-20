"Валенсия" – "Атлетико". видеотрансляция матча

В завершившиеся выходные начался чемпионат Испании по футболу. Но главная встреча припасена на понедельник – на "Месталье" в 21.00 местная "Валенсия" примет мадридский "Атлетиков". В составе хозяев, напомним, выступает российский полузащитник Денис Черышев. "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Валенсия" – "Атлетико" (видео).

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"Валенсия" – "Атлетико": прямой эфир