"Валенсия" – "Атлетико": прямая трансляция – в 21.00 (видео)

В минувшие выходные стартовал чемпионат Испании по футболу. Но центральный матч состоится в понедельник. "Валенсия", в составе которой теперь играет россиянин Денис Черышев, на своем поле примет "Атлетико" из Мадрида. Встреча состоится на стадионе "Месталья", стартовый свисток прозвучит в 21.00 по Москве. "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Валенсия" – "Атлетико" (видео).

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"Валенсия" – "Атлетико": прямой эфир