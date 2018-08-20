"Валенсия" Черышева против "Атлетико". Смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"

В матче 1-го тура чемпионата Испании-2018/19 встречаются "Валенсия" и "Атлетико".

Мадридцев называют фаворитом сезона ла лиги - команда Диего Симеоне уже доказывала, что может победить в турнире "Барселоны" и "Реала".

В клуб из Валенсии этим летом вернулся Денис Черышев. Ждем его выхода на поле.

Следить за игрой вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции. Начало - в 21.00 (время московское).

"Валенсия" – "Атлетико". Чемпионат Испании, ла лига, 1-й тур. 20 августа, понедельник. Начало онлайн-трансляции – 21.00 (мск)