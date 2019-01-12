"Валенсия" Черышева против "Вальядолида": смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"

В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 12 января, "Валенсия" примет "Вальядолид".

Клубы – соседи по турнирной таблице, находятся в нижней ее части. "Валенсия" имеет 22 очка и идет на 12-м месте, у "Вальядолида" – 21, и команда находится на 15-м месте.

Напомним, что за "Валенсию" выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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Следить за матчем "Валенсия" – "Вальядолид" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).