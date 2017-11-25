Вальехо - в обороне "Реала" на матч с "Малагой"

Стали известны составы "Реала" и "Малаги" на матч чемпионата Испании. В "старте" мадридцев появится 20-летний защитник Хесус Вальехо, для которого игра станет третьей в сезоне. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Реал": Касилья, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Иско, Васкес, Роналду, Бензема.

Запасные - Навас, Модрич, Т. Эрнандес, М. Льоренте, Майораль, Ковачич, Себальос.

"Малага": Роберто, Розалес, Луис Эрнандес, Диего Гонсалес, Хуанкар, Кеке Гонтан, Адриан, Ресио, Чори, Ролан, Пеньяранда.

Запасные - Прието, Ролон, Борха, Хуанпи, Онтиверос, Байссе, Мула.

Матч "Реал" - "Малага" начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.