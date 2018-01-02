Вальдес удалил аккаунты в социальных сетях

Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании Виктор Вальдес удалил свои аккаунты в Инстаграме и Твиттере, сообщает Marca. Издание отмечает, что таким образом 35-летний голкипер попрощался с миром футбола. 1 января Вальдес фотографию дороги и написал "Спасибо за все".

В 2015 году вратарь заявлял, что после завершения карьеры он сосредоточится на семейной жизни. Его последним клубом был "Миддлсбро", за который голкипер выступал в сезоне-2016/17.

Напомним, большую часть карьеры Вальдес провел в "Барселоне", выиграв 21 трофей, включая 3 кубка Лиги чемпионов. Вместе со сборной Испании он выиграл чемпионат Европы-2012, а также стал чемпионом мира 2010 года.