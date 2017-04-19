Вальдес, Пике, Хави, Иньеста и Месси - лучшие игроки "Барселоны" по мнению Пуйоля

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль по просьбе УЕФА составил символическую сборную каталонского клуба из 5 игроков. В свою команду 39-летний испанец включил голкипера Виктора Вальдеса, защитника Жерара Пике, полузащитников Хави и Андреса Иньесту, а также нападающего Лионеля Месси. Стоит отметить, что Вальдес и Хави уже не играют за сине-гранатовых.

Сегодня состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус", начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой встрече победили туринцы - 3:0.