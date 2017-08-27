В заявке "Реала" на матч с "Валенсией" лишь один центральный защитник

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Испании против "Валенсии". В списке футболистов оказался лишь один центральный защитник – Начо. Из-за дисквалификации встречу пропустят Серхио Рамос и Криштиану Роналду. Рафаэль Варан и Хесус Вальехо не сыграют из-за травм.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Л. Зидан;

защитники – Карвахаль, Начо, Марселу, Эрнандез;

полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Лукас, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

нападающие – Бензема, Бэйл.

Отметим, что матч "Реал" – "Валенсия" состоится сегодня и начнется в 23.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.