В заявке "Реала" на матч с "Валенсией" лишь один центральный защитник

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Испании против "Валенсии". В списке футболистов оказался лишь один центральный защитник – Начо. Из-за дисквалификации встречу пропустят Серхио Рамос и Криштиану Роналду. Рафаэль Варан и Хесус Вальехо не сыграют из-за травм.
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:
вратари – Навас, Касилья, Л. Зидан;
защитники – Карвахаль, Начо, Марселу, Эрнандез;
полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Лукас, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;
нападающие – Бензема, Бэйл.
Отметим, что матч "Реал" – "Валенсия" состоится сегодня и начнется в 23.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
- Реал (Футбол)
- Валенсия (футбол)
- Зинедин Зидан
- Криштиану Роналду
- Серхио Рамос
- Рафаэль Варан
- Хесус Вальехо
- Начо
ZohanDvir
Эрнандез может играть в центре. Начо к слову сказать тоже крайний защитник был - центр не его родное место
14:22