В возрасте 68 лет скончался экс-игрок "Барселоны" Кини

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Испании Энрико де Кастро Гонсалес, также известный как Кини, скончался в возрасте 68 лет от сердечного приступа. Об этом сообщил официальный сайт хихонского "Спортинга", за который выступал футболист. Кини стало плохо недалеко от дома в Хихоне, его доставили в больницу, но спасти не смогли.

В составе "Барселоны" Кини завоевал пять титулов и становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На его счету 35 матчей за сборную Испании, в которых он забил 8 голов. Игрок принял участие в двух чемпионатах мира.