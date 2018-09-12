В "Валенсии" не получали данных о "деле Черышева"

Гендиректор "Валенсии" Матеу Алемани заявил, что в клуб не приходило уведомлений об антидопинговом расследовании в отношении хавебка Дениса Черышева. Ранее английское издание The Telegraph сообщило, что антидопинговое агентство Испании изучает допинг-пробы 27-летнего полузащитника сборной России.

Проверка связана со словами отца игрока, который в интервью "Спорт уик-энд" говорил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время лечения в "Вильярреале". Позднее Дмитрий Черышев опровергал данную информацию. За использование гормона роста без терапевтического исключения футболист может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

- Меня беспокоит ситуация, потому что я не понимаю, что происходит. Если бы против нашего игрока было дело, мы бы получили отчет или уведомление. Их ни у нас, ни у игрока нет. Думаю, тут какая-то ошибка перевода, - цитирует Marca Алемани. Также он подчеркнул, что клуб находится в контакте с "Вильярреалом" по поводу данной ситуации.

ВАДА в ответ на запрос "СЭ" подтвердило факт расследования в отношении Черышева.