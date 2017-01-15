В Севилье букмекеры отдают предпочтение "Реалу"

В чемпионате Испании матчем лидеров "Севилья" - "Реал" продолжится 18-й тур. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Севилья" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 3,53 - Н 3,75 - П2 2,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:2. Это встреча команд, занимающих две верхние строчки турнирной таблицы! В четверг вечером "Севилье" не хватило одной минуты, чтобы прервать беспроигрышную серию команды Зинедина Зидана в ответном кубковом матче. Но гол Карима Бензема на любимой для "Реала" 90+3-й минуте позволил мадридцам вырвать ничью 3:3 и достигнуть рубежа в 40 матчей без поражений – это новый абсолютный рекорд испанского футбола! В кубковой игре тренеры предоставили отдых нескольким ключевым футболистам – это Криштиану Роналду и Модрич у "Реала" и Мариано, Нзонзи и Франко Васкес у "Севильи".

Особое внимание будет приковано к воспитаннику "Севильи" Серхио Рамосу. Капитан "Реала" в четверг забил пенальти в ворота "Севильи" в стиле Паненки, после чего Рамос решил позлить фанатский сектор "Севильи". Сначала Серхио показал жестами, что не слышит их, а потом повернулся спиной и указал руками на свою фамилию на спине. Фанаты "Севильи" ответили защитнику "Реала" громким скандированием "Рамос, умри".

Новая битва на "Рамон Санчес Писхуане" обещает быть не менее захватывающей, чем кубковые 3:3."Севилья" выиграла в этом сезоне 8 из 10 домашних матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. Исключениями были встречи с "Барселоной" и "Ювентусом", причем в обоих этих матчах "Севилья" открывала счет. Если "Реал" сможет победить на "Рамон Санчес Писхуане", то судьбу чемпионского титула можно будет считать во многом предрешенной.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" - "Реал".