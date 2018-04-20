В сети появилась форма "Реала" на сезон-2018/19

В Интернете появилась форма "Реала" на следующий сезон. Как сообщает Footy Headlines, домашний комплект экипировки "королевского клуба" будет выполнен в традиционном белом цвете. Отличие от нынешней формы в цвете полосок и букв в названии спонсора - вместо голубого будет использован черный.

При этом, как будут выглядеть второй и третий комплекты экипировки, пока неизвестно.