В Саудовской Аравии могут посадить на 15 лет за футболку "Барселоны"

В Саудовской Аравии могут наказать за ношение футболки "Барселоны" из-за напряженных отношений с Катаром, которые обострились в последнее время. Как сообщает Sky Italia, за ношение формы каталонского клуба грозит 135 тысяч евро штрафа, а также 15 лет тюремного заключения. Саудовская Аравия присоединилась к ОАЭ, Египту, Йемену и Бахрейну в противостоянии с Катаром. "Барселона" оказалась под ударом из-за размещенного на ее футболках логотипа компании Qatar Airways, которая была спонсором клуба. Со следующего сезона на форме будет располагаться логотип японской компании Rakuten.

В то же время у "ПСЖ" не возникло проблем из-за конфликта, хотя владеет клубом катарская компания, а одним из основных спонсоров является Emirates из ОАЭ.