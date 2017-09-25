В "Реале" считают, что судьи и RFEF сговорились против клуба

Руководство "Реала" крайне недовольно работой арбитров в матчах с участием команды в чемпионате Испании, утверждает Marca. В клубе полагают, что между высшими руководителями местного футбола существует сговор против команды.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес всегда поддерживал соперников действующей власти Королевской федерации футбола Испании (RFEF), и именно по этой причине, по версии мадридцев, RFEF влияет на назначение неопытных арбитров на игры команды, которые регулярно ошибаются в пользу соперников "Королевского клуба".

С начала сезона уже три игрока "Реала" получали красные карточки: Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Марселу. Главный тренер команды Зинедин Зидан, редко комментирующий работу арбитров, отреагировал на регулярные ошибки судей следующим образом: "Я не удивлен тому, что судьи не назначают пенальти в ворота соперников в наших матчах, зато регулярно дают их "Барселоне".