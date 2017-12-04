В "Реале" приняли решение приобрести форварда в январе, Икарди – приоритетная цель

Сегодня состоялась встреча между президентом "Реала" Флорентино Пересом, главным тренером команды Зинедином Зиданом и генеральным директором клуба Хосе Анхелем Санчесом, информирует Marca. В ходе беседы, которая продолжалась два с половиной часа, стороны обсуждали провальное выступление команды в первой части сезона и пытались найти решение проблемы.

В итоге Зидану и Санчесу удалось убедить Переса зимой выйти на трансферный рынок с целью купить или арендовать нападающего. Традиционно глава клуба был не в восторге от необходимости совершать трансферные сделки зимой, однако наставнику команды и гендиректору удалось его переубедить.

Отмечается, что главной целью "Королевского клуба" является форвард "Интера" Мауро Икарди. Мадридцы сделали выбор в пользу аргентинца, поскольку он, в отличие от Тимо Вернера ("Лейпциг"), не заигран в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. При этом сделка по-прежнему считается маловероятной из-за высоких запросов "Интера" по Икарди (100 миллионов евро) и желания игрока завершить сезон в действующей команде, которая всерьез нацелена на чемпионский титул в Италии.

Кроме того, "Реал" попробует подписать соглашение с вратарем "Атлетика" Кепой Аррисабалагой, чей контракт с басками истекает летом наступающего года. Также в ходе встречи стороны договорились не сбрасывать со счетов вариант с вероятной покупкой одного центрального защитника.

Напомним, что в шорт-листе "Реала" для усиления атаки также значились Федор Смолов ("Краснодар") и Алексис Санчес ("Арсенал").