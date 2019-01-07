В "Реале" ответили на вопрос о трансферах

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо выразил мнение, что клуб обладает хорошим составом для выполнения поставленных задач. К настоящему моменту единственным приобретением "Королевского клуба" в зимнее трансферное окно является 19-летний полузащитник Браим Диас.

– Зимние приобретения? Сейчас как раз тот момент, чтобы укрепиться в мысли, что у нас сильные игроки, – цитирует Бутрагеньо Football Espana со ссылкой на AS. – В этом составе собраны таланты. Эти футболисты выиграли много трофеев, среди которых три Кубка чемпионов подряд. Это невероятные игроки.