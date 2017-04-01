В "Реале" недовольны "Вольфсбургом"

"Вольфсбург" обратился к руководству "Реала" с предложением продлить арендное соглашение по нападающему Борхе Майоралю до конца сезона-2017/18. Как сообщает AS, мадридский клуб не только отказал в данном предложении, но и высказал ряд гневных претензий в связи с тем, что молодой испанец в текущем сезоне не получает игровой практики в достаточном количестве.

В текущем сезоне 19-летний форвард принял участие в 17 играх двух турниров (393 минуты), забив два гола. В 13 из этих матчей Майораль появлялся на поле со скамейки запасных.

Согласно источнику, дальнейшее будущее футболиста в "Вольфсбурге" будет зависеть от его игровой практики в оставшихся матчах сезона.