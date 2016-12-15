В пятницу "Барселона" продлит контракт с Суаресом

"Барселона" достигла соглашения о продлении контракта с нападающим Луисом Суаресом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с уругвайским футболистом будет рассчитано до 2021 года, а подписан он будет в пятницу, 16 декабря, в офисе каталонцев.

Отмечается, что в соглашении будет прописана сумма отступных в 200 миллионов евро. 29-летний форвард играет за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 10 голов в 14 встречах чемпионата Испании.