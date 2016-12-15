20:42 | ФУТБОЛ — Испания

В пятницу "Барселона" продлит контракт с Суаресом

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"Барселона" достигла соглашения о продлении контракта с нападающим Луисом Суаресом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с уругвайским футболистом будет рассчитано до 2021 года, а подписан он будет в пятницу, 16 декабря, в офисе каталонцев.

Отмечается, что в соглашении будет прописана сумма отступных в 200 миллионов евро. 29-летний форвард играет за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 10 голов в 14 встречах чемпионата Испании.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Излучение Гаврилова-Черенкова

Константин Срулевич Наумов Таки я бы сказал, что цены на Суареса кусаются! ----------------------------------------- )))))))))))))))))+200 000 000 за шутку! Но Суарес и вправду гениальный игрок!

21:53

Константин Срулевич Наумов

Таки я бы сказал, что цены на Суареса кусаются!

21:05

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