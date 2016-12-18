В Профессиональной футбольной лиге Испании уверены, что Криштиану Роналду не уклонялся от уплаты налогов

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас уверен, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду не уклонялся от уплаты налогов. Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих футболисту. Появлялась также информация, что Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов.

- Уверен, что Криштиану Роналду не уклонялся от уплаты налогов. На этом и будет закончена данная история, - приводит Marca слова Тебаса. - Он знает о своих обязательствах и регулярно выполнял их. Он - важный игрок. Мы хотим, чтобы Криштиану Роналду на протяжении многих лет играл в чемпионате Испании.