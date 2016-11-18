В матче против "Атлетико" Криштиану Роналду сыграет на позиции центрального форварда?

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в игре 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" намерен выпустить Криштиану Роналду на позиции центрального нападающего, утверждает Marca. Форвард команды Карим Бензема успел восстановиться к матчу, но не набрал необходимых кондиций для выхода на поле с первых минут. Другой нападающий мадридцев Альваро Мората получил травму в игре за сборную Испании, в связи с чем испанец выбыл из строя на месяц.

Таким образом, источник предполагает, что португальский футболист, по слухам, категорически отказывавшийся играть на позиции центрального форварда, в этот раз должен будет смириться с ролью "девятки". Его место на левом фланге займет полузащитник Гарет Бэйл, тогда как позицию валлийца справа получит хавбек Лукас Васкес.