08:38 | ФУТБОЛ — Испания

В матче против "Атлетико" Криштиану Роналду сыграет на позиции центрального форварда?

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в игре 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" намерен выпустить Криштиану Роналду на позиции центрального нападающего, утверждает Marca. Форвард команды Карим Бензема успел восстановиться к матчу, но не набрал необходимых кондиций для выхода на поле с первых минут. Другой нападающий мадридцев Альваро Мората получил травму в игре за сборную Испании, в связи с чем испанец выбыл из строя на месяц.

Таким образом, источник предполагает, что португальский футболист, по слухам, категорически отказывавшийся играть на позиции центрального форварда, в этот раз должен будет смириться с ролью "девятки". Его место на левом фланге займет полузащитник Гарет Бэйл, тогда как позицию валлийца справа получит хавбек Лукас Васкес.

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