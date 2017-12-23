В Мадриде определится лучший бомбардир года?

На 22 декабря 2017 года четыре футболиста ведущих европейских чемпионатов имеют на своем счету по 53 гола забитых во всех турнирах за клуб и сборную. Среди лидеров по традиции находятся Криштиану Роналду и Лионель Месси, которым в субботу предстоит сыграть в Мадриде.
Роберт Левандовски и Эдинсон Кавани уже завершили выступление в этом году. Харри Кейн еще может вмешаться в спор лидеров, если забьет больше двух голов в матчах против "Бернли" (23 декабря) и "Саутгемптона" (26 декабря). (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры 2017 года
|
Игрок
|
Клуб
|
Сборная
|
Матчи
|
Голы
|
Оставшиеся матчи
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Бавария
|
Польша
|
55
|
53
|
0
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Реал
|
Португалия
|
59
|
53
|
1
|
Эдинсон КАВАНИ
|
ПСЖ
|
Уругвай
|
62
|
53
|
0
|
Лионель МЕССИ
|
Барселона
|
Аргентина
|
63
|
53
|
1
|
Харри КЕЙН
|
Тоттенхэм
|
Англия
|
50
|
50
|
2
Напомним, что матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится сегодня, начало игры – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи //
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