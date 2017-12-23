В Мадриде определится лучший бомбардир года?

На 22 декабря 2017 года четыре футболиста ведущих европейских чемпионатов имеют на своем счету по 53 гола забитых во всех турнирах за клуб и сборную. Среди лидеров по традиции находятся Криштиану Роналду и Лионель Месси, которым в субботу предстоит сыграть в Мадриде.

Роберт Левандовски и Эдинсон Кавани уже завершили выступление в этом году. Харри Кейн еще может вмешаться в спор лидеров, если забьет больше двух голов в матчах против "Бернли" (23 декабря) и "Саутгемптона" (26 декабря). (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры 2017 года

Игрок Клуб Сборная Матчи Голы Оставшиеся матчи Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Бавария Польша 55 53 0 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Реал Португалия 59 53 1 Эдинсон КАВАНИ ПСЖ Уругвай 62 53 0 Лионель МЕССИ Барселона Аргентина 63 53 1 Харри КЕЙН Тоттенхэм Англия 50 50 2

Напомним, что матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится сегодня, начало игры – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи //



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