09:00 | Футбол — Испания

В Мадриде определится лучший бомбардир года?


На 22 декабря 2017 года четыре футболиста ведущих европейских чемпионатов имеют на своем счету по 53 гола забитых во всех турнирах за клуб и сборную. Среди лидеров по традиции находятся Криштиану Роналду и Лионель Месси, которым в субботу предстоит сыграть в Мадриде.

Роберт Левандовски и Эдинсон Кавани уже завершили выступление в этом году. Харри Кейн еще может вмешаться в спор лидеров, если забьет больше двух голов в матчах против "Бернли" (23 декабря) и "Саутгемптона" (26 декабря). (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры 2017 года

Игрок

Клуб

Сборная

Матчи

Голы

Оставшиеся матчи

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Бавария

Польша

55

53

0

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Реал

Португалия

59

53

1

Эдинсон КАВАНИ

ПСЖ

Уругвай

62

53

0

Лионель МЕССИ

Барселона

Аргентина

63

53

1

Харри КЕЙН

Тоттенхэм

Англия

50

50

2

Напомним, что матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится сегодня, начало игры – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи //

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