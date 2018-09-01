В Краснодарском крае на плите в честь футболистов, обыгравших немцев в 1943 году, изобразили Месси

В Витязево (Краснодарский край) появился обелиск памяти в честь местных футболистов, обыгравших немцев в матче, проводившемся во время войны. Создатель плиты изобразил на ней форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

В турнире, который провели оккупационные власти, участвовали три команды: сборная Германии, Румынии и Северного Кавказа (так немцы называли местных футболистов). В финале россияне уступали немцам со счетом 1:4, но на последних минутах вырвали победу - 5:4.

Победителям угрожали расстрелом в случае их успеха. В итоге их все же не расстреляли, а предложили сыграть еще. Вторую игру немцы выиграли, а в третьей они вновь уступили. Из-за отступления немецкой армии футболисты, которым было от 16 до 20 лет, расстреляны не были.

По неизвестной причине, создатель плиты поместил на ней изображение Месси. Деньги на нее собирали родственники футболистов и местные жители. Также перепутаны имена героев матча, много орфографических ошибок, а факты не соответствуют действительности.

Информацию об этом опубликовала "Комсомольская правда". Источник ошибочно указывает, что на плите изображен экс-игрок "Барселоны" Боян Кркич.