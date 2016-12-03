В компании Мендеша утверждают: Криштиану Роналду и Моуринью полностью выполняли свои налоговые обязательства

Компания португальского агента Жорже Мендеша Gestifute обнародовала документ, полученный от испанских властей, который подтверждает, что в отношении главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью никакого расследования не ведется. Кроме того, в компании подчеркивают, что свои налоговые обязательства перед испанскими властями полностью выполнил и форвард "Реала" Криштиану Роналду.

Ранее Football Leaks сообщила, что клиенты Мендеша уклонялись от уплаты налогов, проводя финансовые операции через счета в офшорах.