В компании Мендеша утверждают: Криштиану Роналду и Моуринью полностью выполняли свои налоговые обязательства

Компания португальского агента Жорже Мендеша Gestifute обнародовала документ, полученный от испанских властей, который подтверждает, что в отношении главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью никакого расследования не ведется. Кроме того, в компании подчеркивают, что свои налоговые обязательства перед испанскими властями полностью выполнил и форвард "Реала" Криштиану Роналду.
Ранее Football Leaks сообщила, что клиенты Мендеша уклонялись от уплаты налогов, проводя финансовые операции через счета в офшорах.
Der neue SPIEGEL und der erste Teil der #FootballLeaks-Serie morgen im Handel – mit zwei Covern. pic.twitter.com/CuoDznp9f6– DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 2 декабря 2016 г.