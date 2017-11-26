В клубном музее "Реала" разместили новый бюст Роналду

Руководство "Реала" представило новый бюст нападающего команды Криштиану Роналду. Скульптура выставлена в клубном музее.
Автором выступил Наварро Артегао, который известен созданием памятника в честь Герцогини Альбы. 52-летний Артегао извоял скульптуру футболиста по просьбе своего сына, который является поклонником португальца. Как отмечают испанские СМИ, сын скульптора очень расстроился, когда увидел, ставший известным мемом в интернете, бюст в аэропорту в Мадейре в честь игрока.
About time someone made a proper Cristiano bust 😄👍🏻 pic.twitter.com/494VsNtOKN– M•A•J (@UltraSuristic_) 26 ноября 2017 г.
lisenkoff
1 бюст огонь!!!!)))))))))
21:01
баламошка
Изображённый слева бюст по-любому Огюст Роден ваял)) Или Месси.
21:01