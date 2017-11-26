20:56 | Футбол — Испания

В клубном музее "Реала" разместили новый бюст Роналду

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Руководство "Реала" представило новый бюст нападающего команды Криштиану Роналду. Скульптура выставлена в клубном музее.

Автором выступил Наварро Артегао, который известен созданием памятника в честь Герцогини Альбы. 52-летний Артегао извоял скульптуру футболиста по просьбе своего сына, который является поклонником португальца. Как отмечают испанские СМИ, сын скульптора очень расстроился, когда увидел, ставший известным мемом в интернете, бюст в аэропорту в Мадейре в честь игрока.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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lisenkoff

1 бюст огонь!!!!)))))))))

21:01

баламошка

Изображённый слева бюст по-любому Огюст Роден ваял)) Или Месси.

21:01