В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев в Твиттере опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте (AEPSAD), которое изучало его дело. Разбирательство началось после того, как отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью сообщил, что во время выступлений за "Вильярреал" его сыну делали инъекции гормона роста. Впоследствии Черышев-старший заявил, что журналист его неправильно понял и сын никогда не применял допинг.

"Настоящим вам сообщаем о том, что в связи с появлением в прессе сообщений о возможном употреблении вами запрещенных веществ в период вашего выступления за "Вильярреал", совместно с ВАДА было проведено расследование, которое не обнаружило признаков противоправных действий. Благодарим вас за сотрудничество", - говорится в письме за подписью начальника департамента по предупреждению и антидопинговому контролю AEPSAD Хесуса Муньоса Герры-Ревильи.

Впервые о подозрениях в том, что Черышев нарушал антидопинговое законодательство, заговорили перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании (1:1, 4:3 - по пенальти). В РФС оперативно прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что "все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила".

На ЧМ-2018 Черышев забил 4 мяча, поделив второе-шестое места в списке бомбардиров с Ромелу Лукаку, Антуаном Гризманном, Кильяном Мбаппе и Криштиану Роналду. Лучшим снайпером турнира с шестью голами стал Харри Кейн. Один из голов россиянина, забитый в 1/4 финала в ворота Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) был номинирован на награду ФИФА за лучший гол по итогам сезона - Приз имени Пушкаша.

В этом сезоне Черышев провел по два матча за "Валенсию", в которую он перешел из "Вильярреала" на правах аренды, и сборную России. Как за клуб, так и за национальную команду, он забил по одному голу.

РФС "абсолютно уверен", что у Черышева нет проблем с допингом //

Черышев ответил на вопрос о допинговом расследовании