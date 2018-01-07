В Испании утверждают, что "Реал" готов был заплатить за Коутинью 200 миллионов евро

Полузащитник Филиппе Коутинью, который вчера подписал контракт с "Барселоной", мог перейти в "Реал". Как сообщает Mundo Deportivo, "Ливерпуль" на этой неделе получил предложение от "королевского клуба".

Отмечается, предложение было направлено агенту бразильского футболиста, а сумма сделки могла составить 200 миллионов евро. Сам Коутинью хотел перейти именно в "Барселону".

По информации СМИ, сумма сделки составила 130 миллионов евро. Кроме того, английский клуб может получить более 30 миллионов в качестве бонусов.

Коутинью - самый дорогой игрок в истории "Барселоны"