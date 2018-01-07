В Испании утверждают, что "Реал" готов был заплатить за Коутинью 200 миллионов евро

Полузащитник Филиппе Коутинью, который вчера подписал контракт с "Барселоной", мог перейти в "Реал". Как сообщает Mundo Deportivo, "Ливерпуль" на этой неделе получил предложение от "королевского клуба".
Отмечается, предложение было направлено агенту бразильского футболиста, а сумма сделки могла составить 200 миллионов евро. Сам Коутинью хотел перейти именно в "Барселону".
По информации СМИ, сумма сделки составила 130 миллионов евро. Кроме того, английский клуб может получить более 30 миллионов в качестве бонусов.
Коутинью - самый дорогой игрок в истории "Барселоны"
Flamenco
Агенты реала пусть помидорами торгуют на рынке в глухой деревни))
19:22
Slim Taller
А в Ливерпуле работают мазохисты,что-бы вместо 200 миллионов выручить 130. Шляпа.
16:20