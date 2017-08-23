В Испании утверждают, что "Барса" договорилась с "ПСЖ" о переходе Ди Марии

"Барселона" близка к подписанию нападающего "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, утверждает Sport.es. По информации испанского издания, каталонцы согласилась заплатить 45 миллионов евро за 29-летнего аргентинца, после того как сорвались трансферы форварда дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле и хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутинью.

Отметим, что по данным французского издания Le Parisien, "ПСЖ" отказался продавать футболиста. Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. За два сезона в составе "ПСЖ" он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов.