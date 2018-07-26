В Испании Роналду обязали заплатить 19 миллионов евро за налоговые махинации

Налоговая служба Испании одобрила соглашение, по условиям которого бывший нападающий "Реала" Криштиану Роналду будет обязан выплатить 19 миллионов евро штрафа за уклонение от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 год, сообщает EFE. Также форвард, который этим летом перешел в "Ювентус", будет приговорен к двум голам тюремного заключения услоно.

Агентство утверждает, что эта договоренность была достигнута самим игроком, а также прокуратурой и представителями защиты интересов государства. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Роналду уже заплатил испанским налоговым органам 13,5 миллиона.

Португалец выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

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