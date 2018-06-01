В Испании назвали причины, по которым Зидан решил покинуть "Реал"

Испанская газета AS назвала вероятные причины ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала". Вчера, 31 мая, 45-летний француз подал в отставку, несмотря на контракт с клубом, расчитанный до 2020 года.



Как отмечает издание, Зидана беспокоила неопределенность с будущим форвардов команды Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Также у тренера наметились разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом по трансферной политике.

Руководитель активно старался подписать вратаря "Атлетика" Кепу Аррисабалагу, хотя Зидан публично заявлял о полной поддержке Кейлора Наваса. Также Перес наставал на покупках Роберта Левандовски и Неймара, но бывшему рулевому "Реала" они были не нужны.

Наконец, Зидан не ощущал поддержки со стороны руководства клуба в непростые для команды периоды. Например, когда в середине прошлого сезона СМИ активно сватали на его место Йоахима Лева и Маурисио Покеттино, правление "Реала" не заступалось за француза.

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