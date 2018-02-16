В Испании начато расследование по поводу жеста Пике в игре с "Эспаньолом"

Королевская федерация футбола Испании начала расследование инцидента с участием защитника "Барселоны" Жерара Пике во время матча с "Эспаньолом" (1:1). Пике забил гол в этой встрече, после чего показал провокационный жест в адрес фанатов "Эспаньола". Эти действия игрока возмутили испанское футбольное сообщество, хотя сам Пике назвал свой жест саркастическим.

Как сообщает ESPN, федерация начала расследование эпизода, поэтому Пике грозят санкции. Также появлялась информация, что эти действия игрока стали ответом на оскорбительные выкрики со стороны фанатов "Эспаньола".