В Испании могут ввести систему видеоповторов со следующего сезона

На матчах чемпионата Испании сезона-2017/18 может появиться система видеоповторов, сообщает sport.es. С таким предложением выступил президент судейского комитета Виториано Санчес Аминио. По его мнению, внедрение такого нововведения позволит сократить ошибки арбитров на 25 процентов.

Предполагается, что система будет использована в самых крайних случаях, а за монитором будет следить специальный ассистент арбитра. Судьи будут получать от него сообщения в случае определения взятия ворот, спорных удалений, пенальти или грубых фолах игроков.