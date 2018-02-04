13:13 | Футбол — Испания

В Испании футболист детской команды умер после остановки сердца во время матча

Начо Барбера. Фото twitter.com/
Начо Барбера. Фото twitter.com/

В Испании скончался футболист детской команды клуба "Альсира" Начо Барбера. Как сообщает The Sun, у игрока, выступавшего в возрастной группе 13-14 лет, во время матча против "Онтеньенте" остановилось сердце. Он был доставлен в госпиталь, но врачи не смогли его реанимировать. Отмечается, что никаких проблем со здоровьем у Барберы не было.

Клуб отменил все матчи своих команд во всех возрастных группах в эти выходные.

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