В Испании футболист детской команды умер после остановки сердца во время матча

В Испании скончался футболист детской команды клуба "Альсира" Начо Барбера. Как сообщает The Sun, у игрока, выступавшего в возрастной группе 13-14 лет, во время матча против "Онтеньенте" остановилось сердце. Он был доставлен в госпиталь, но врачи не смогли его реанимировать. Отмечается, что никаких проблем со здоровьем у Барберы не было.
Клуб отменил все матчи своих команд во всех возрастных группах в эти выходные.
La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.– UD Alzira (@UDAlzira) 3 февраля 2018 г.
Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q