В Испании будут использовать ВАР со следующего сезона

Президент судейского комитета Испании Викториано Санчес Арминио сообщил о том, что в следующем сезоне в чемпионате Испании будет использована система видеоповторов (ВАР). При этом он подчеркнул, что новая технология не будет использоваться постоянно, так как ей предстоит пройти испытания во время чемпионата мира-2018.
- ВАР поможет решить вопрос о том, забит ли гол по правилам или нет, - цитирует Marca Арминио. - Система поможет определить, остался ли мяч в поле или нет.
В Испании впервые используют систему видеоповторов (ВАР) во время ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Эльче". Напомним, что игра состоится 29 ноября в Мадриде. В первом матче команды разошлись ничьей – 1:1. Отметим, что ВАР уже используется в чемпионатах таких стран, как Италия, Германия и Португалия.
OFICIAL | El Presidente del @CTA_RFEF anuncia oficialmente que se implantará el VAR la próxima temporada Primera División https://t.co/vZcl3qQTy0– RFEF (@rfef) 15 ноября 2017 г.