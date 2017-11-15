В Испании будут использовать ВАР со следующего сезона

Президент судейского комитета Испании Викториано Санчес Арминио сообщил о том, что в следующем сезоне в чемпионате Испании будет использована система видеоповторов (ВАР). При этом он подчеркнул, что новая технология не будет использоваться постоянно, так как ей предстоит пройти испытания во время чемпионата мира-2018.

- ВАР поможет решить вопрос о том, забит ли гол по правилам или нет, - цитирует Marca Арминио. - Система поможет определить, остался ли мяч в поле или нет.

В Испании впервые используют систему видеоповторов (ВАР) во время ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Эльче". Напомним, что игра состоится 29 ноября в Мадриде. В первом матче команды разошлись ничьей – 1:1. Отметим, что ВАР уже используется в чемпионатах таких стран, как Италия, Германия и Португалия.