В Испании арестован экс-президент "Барселоны"

Бывший президент "Барселоны" Сандро Роcсель сегодня был арестован в Испании, информирует AS. Функционер обвиняется в отмывании денег на сумму в 35 миллионов евро. Следствие подозревает, что Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе порядка 15 миллионов на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр "пентакампеонов".

Напомним, что на Росселя также открыто дело о мошенничестве и препятствии работы трансферного рынка в условиях свободной конкуренции. Функционер подозревается в отмывании денег при переходе в "Барселону" нападающего Неймара из "Сантоса".