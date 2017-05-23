В Испании арестован экс-президент "Барселоны"

Бывший президент "Барселоны" Сандро Роcсель сегодня был арестован в Испании, информирует AS. Функционер обвиняется в отмывании денег на сумму в 35 миллионов евро. Следствие подозревает, что Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе порядка 15 миллионов на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр "пентакампеонов".
Напомним, что на Росселя также открыто дело о мошенничестве и препятствии работы трансферного рынка в условиях свободной конкуренции. Функционер подозревается в отмывании денег при переходе в "Барселону" нападающего Неймара из "Сантоса".
Патриот Сибири
Тут два варианта: либо Барса - клуб уголовников, либо пиндосы опять что-то задумывают, чтобы отобрать ЧМ у России. Лично мы с serzheo все-таки склоняемся ко второму варианту.
10:57
kingarthur
Ай-яй-яй, какой плохой экс-президент, как можно незаконно присваивать казенные деньги, все россияне глубоко возмущены этим инцидентом и уверены, что, 1) на олимпиаде в Сочи, 2) на чемпионате мира по футболу, 3) на распил-арене, 4) на зарплате Капелло и т.д. (тут длинный список) наши чиновники просто морально и физически не позволили бы себе взять копеечку из нашего кровного бюджета. Вот она - разница между отсталой Европой и продвинутой Россией.
10:32