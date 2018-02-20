В Испании арбир матча баскских команд запрещал игрокам разговаривать на баскском языке

Скандал разразился в матче пятого испанского дивизиона между баскскими клубами "Идиасабаль" и "Эльгойбар". Арбитр встречи Мануэль Гонсалес Саррион запрещал футболистам во время матча разговаривать на баскском языке, угрожая удалением, сообщает eitb.eus. Футболисты выполнили его условия и все 90 минут разговаривали на испанском.

Президент "Идиасабаля" Матиас Аранбуру рассказал об этом инциденте. По его словам, арбитр требовал футболистов говорить по-испански, потому что он не знал баскского и не смог бы понять возможные оскорбления в свой адрес.

Скандал заметил и министр спорта Басконии Денис Итчасо, осудивший поведение арбитра.