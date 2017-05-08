В Иране задержали двойника Месси за нарушение общественного порядка

Двойник нападающего "Барселоны" Лионеля Месси задержан в иранском городе Хамадан за нарушение общественного порядка, сообщает telegraph.co.uk. Иранец по имени Реза Парастеш, который сильно похож на аргентинского форварда, был задержан после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с ним.

Популярность Парастеша начала расти, когда он сделал фото в футболке "Барселоны" и отправил их на спортивный сайт. Это позволило иранцу заключить контракты с модельными агентствами.

Сходство иранца с Лионелем Месси привело к тому, что одно из СМИ использовало его фотографию в соцсетях, когда речь шла о реальном Месси.