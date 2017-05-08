В Иране задержали двойника Месси за нарушение общественного порядка

Двойник нападающего "Барселоны" Лионеля Месси задержан в иранском городе Хамадан за нарушение общественного порядка, сообщает telegraph.co.uk. Иранец по имени Реза Парастеш, который сильно похож на аргентинского форварда, был задержан после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с ним.
Популярность Парастеша начала расти, когда он сделал фото в футболке "Барселоны" и отправил их на спортивный сайт. Это позволило иранцу заключить контракты с модельными агентствами.
Сходство иранца с Лионелем Месси привело к тому, что одно из СМИ использовало его фотографию в соцсетях, когда речь шла о реальном Месси.
How Lionel Messi's Iranian doppelganger almost ended up in prison https://t.co/4SCjFOqr0U– Telegraph Football (@TeleFootball) 8 мая 2017 г.