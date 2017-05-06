В Гранаде букмекеры прогнозируют разгром от "Реала"

В чемпионате Испании матчем "Гранада" - "Реал" продолжится 36-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Гранада" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 15,0 - Н 8,57 - П2 1,11

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:4. Зинедин Зидан наверняка выставит в этом матче второй состав, который уже привез по три очка из предыдущих выездов в Хихон (3:2) в Ла-Корунью (6:2). В этот раз соперник у "Реала" намного проще. "Гранада" уже де-юре вылетела в сегунду и под руководством Тони Адамса не набрала ни одного очка в четырех турах. В списке травмированных у "Королевского клуба" Пепе, Карвахаль, Бэйл и под вопросом восстановление Коэнтрау, которое было бы очень кстати – Марселу уже слишком давно играет без отдыха, а способный заменить его Начо также получил слишком большую нагрузку в последние недели. Впрочем, от "Гранады" большой активности ждать не приходится.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Гранада" - "Реал".