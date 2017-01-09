В ФИФА возмущены решением "Барселоны" проигнорировать церемонию награждения лучшего игрока года

Принятое руководством "Барселоны" решение не отправлять своих футболистов на предстоящую церемонию вручения награды лучшему игроку года возмутило представителей ФИФА, сообщает Marca. На церемонии не будет нападающего каталонского клуба Лионеля Месси, который вошел в тройку претендентов на главную награду церемонии. Также на вечере не будут присутствовать Андрес Иньеста, Луис Суарес и Жерар Пике, которые претендуют на места в символической сборной 2016 года ФИФА.

В "Барселоне" это объяснили тем, что игроки готовятся к ответному матчу Кубка Испании с "Атлетиком". В первом каталонцы уступили со счетом 1:2.