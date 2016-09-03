22:08 | ФУТБОЛ — Испания

В допинг-пробе форварда "Гранады" найдены следы кокаина

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Нападающий "Гранады" Хосе Ангуло Кайседо уличен в употреблении кокаина, информирует Mundo Deportivo. Эквадорец провалил допинг-тест, в результате которого и было подтверждено употребление 21-летним игроком кокаина.

Обе допинг-пробы латиноамериканца дали положительный результат. Примечательно, что анализы были взяты еще в период выступления Кайседо за "Индепендьенте дель Валье". После этого "Гранада" аннулировала трансфер футболиста, который оценивался в 4,5 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

21 год и с бачка нюхает. Горе горемычное. Бросай это дело, чувак, лучше пей квас и играй в футбик.

23:20

Ж и в о й

Не забудьте рассказать об этом г-ну Макларену.

22:44

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