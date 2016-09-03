В допинг-пробе форварда "Гранады" найдены следы кокаина

Нападающий "Гранады" Хосе Ангуло Кайседо уличен в употреблении кокаина, информирует Mundo Deportivo. Эквадорец провалил допинг-тест, в результате которого и было подтверждено употребление 21-летним игроком кокаина.

Обе допинг-пробы латиноамериканца дали положительный результат. Примечательно, что анализы были взяты еще в период выступления Кайседо за "Индепендьенте дель Валье". После этого "Гранада" аннулировала трансфер футболиста, который оценивался в 4,5 миллиона евро.