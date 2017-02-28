В "Барселоне" заявили, что не дарят подарков судьям после гостевых матчей

Пресс-секретарь "Барселоны" Хосеп Вивес подчеркнул, что клуб не дарит подарков судьям, когда команда играет в гостях. Вчера президент "Вильярреала" Фернандо Роиг заявил, что после матча 24-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:3) видел членов судейской бригады с пакетами, на которых был изображен логотип столичного клуба. Основываясь на словах Роига, главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано был обвинен в предвзятом судействе в пользу "Королевского клуба".

При этом издание AS подчеркивает, что вручение судьям подарков со стороны клубов – обычная практика для команд ла лиги. В частности, это регулярно практикует "Реал", "Атлетик", "Реал Сосьедад" и "Барселона". Отмечается, что в стандартный набор подарков входят различные флаги, ручки, блокноты и т.п. с клубной символикой.