В "Барселоне" заверили: Месси и Иньеста продлят контракты

Спортивный директор "Барселоны" Роберто Фернандес подчеркнул, что клуб обязательно продлит контракты с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой. Соглашения с аргентинцем и испанцем рассчитаны до 2018 года. Месси в этом сезоне провел 25 матчей в чемпионате Испании и забил 25 голов, в его активе также 11 голов в семи матчах Лиги чемпионов. Иньеста провел 15 матчей во внутреннем первенстве и результативными действиями не отметился.

– Уверен, что Месси продлит контракт, – приводит Cadena Ser слова Фернандеса. – Он счастлив в "Барселоне". Эта тема вызывает серьезный резонанс, поэтому не хотелось бы акцентировать на ней внимание. Продлит договор и Иньеста.