В "Барселоне" сомневаются в необходимости трансфера Езила

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может оказаться в "Барселоне". Однако, как сообщает Sport, в руководстве каталонского клуба нет единого мнения по поводу данного трансфера: одни считают, что лучше приобрести 29-летнего немца вместо Филиппе Коутинью из "Ливерпуля", другие сравнивают Езила с Ардой Тураном, который не смог зарекомендовать себя в составе сине-гранатовых.

Езил перешел в лондонский клуб в 2013 году из "Реала". В текущем сезоне он провел 10 матчей в премьер-лиге, забил один мяч и отметился тремя голевыми передачами.

Ранее главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о переговорах полузащитника с каталонским клубом.