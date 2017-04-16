В "Барселоне" подтвердили заинтересованность в возвращении Деулофеу

Спортивный директор "Барселоны" Роберто Бонильо подчеркнул, что клуб рассчитывает на возвращение полузащитника Жерара Деулофеу, выступающего за "Милан" на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в контракте игрока, принадлежащего "Эвертону", прописан пункт о первоочередном праве выкупа, сумма которого равна 12 миллионам евро.

- "Барселона" рассматривает возможность возвращения Деулофеу в следующем сезоне, - приводит Football Italia слова Бонильо. - Мы намерены активировать опцию выкупа, чтобы он мог играть за наш клуб.