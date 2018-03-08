В "Барселоне" не уверены, что никто не предложит за Месси 700 миллионов евро

Финансовый директор "Барселоны" Панчо Шродер считает, что каталонцы не гарантировали себе сохранение Лионеля Месси, несмотря на большую сумму отступных по контракту. Отступные за Месси составляют 700 миллионов евро.
– Мы поставили условие, которое, как нам кажется, достаточно для того, чтобы Месси закончил карьеру в "Барселоне", – цитирует Sky Sports Шродера. – Но год назад мы то же самое думали про контракт с Неймаром. А летом увидели, что это не так. У меня нет хрустального шара, я не знаю, что случится в будущем. Сейчас рынок сумасшедший.
onpankov
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17:30
баламошка
Да никто за этого днаря столько не даст. Ходячая бездарность.
15:34
SirRedDevil
То Неймар в тени Месси, то Мбаппе его затмит. Тут опять Месси... Боссы ПСЖ должны пожалеть уже бразильскую девочку...
14:43
SirRedDevil
1 Месси = 2 Неймара + 1 Кейн
14:32
SirRedDevil
За 700 видимо не будут покупать, летом уже 31 будет... хотя кто знает сколько ещё это гений будет творить чудеса
14:30
Roma_Totti
ПСЖ с Неймаром не прошел первый раунд плэй-офф в лиге чемпионов, думаю если надо будет они могут отдать 700 лямов за Месси.
14:29