В "Барселоне" не уверены, что никто не предложит за Месси 700 миллионов евро

Финансовый директор "Барселоны" Панчо Шродер считает, что каталонцы не гарантировали себе сохранение Лионеля Месси, несмотря на большую сумму отступных по контракту. Отступные за Месси составляют 700 миллионов евро.

– Мы поставили условие, которое, как нам кажется, достаточно для того, чтобы Месси закончил карьеру в "Барселоне", – цитирует Sky Sports Шродера. – Но год назад мы то же самое думали про контракт с Неймаром. А летом увидели, что это не так. У меня нет хрустального шара, я не знаю, что случится в будущем. Сейчас рынок сумасшедший.