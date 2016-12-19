09:33 | ФУТБОЛ — Испания

В "Барселоне" надеются, что закроют вопрос по Месси через три месяца

0
0
0

Вице-президент "Барселоны" Хорди Местре отметил, что в клубе надеются продлить контракт с нападающим Лионелем Месси в ближайшие три месяца. Действующее соглашение между сторонами заканчивается летом 2018 года. Ранее появилась информация о том, что аргентинец может отказаться от предложения клуба и перейти в другую команду.

- Я один из тех, кто должен вести переговоры с Месси, - приводит Marca слова Местре. - Мы сядем за обсуждение контракта, как только это станет возможным. Продление его соглашения - сложная задача. Еще ничего не началось, но мы надеемся, что в ближайшие три месяца мы закроем этот вопрос.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ