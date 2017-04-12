В "Атлетико" уверены, что Симеоне не покинет команду по окончании сезона

Руководство "Атлетико" договорилось с главным тренером команды Диего Симеоне о том, что он не покинет мадридцев до 2018 года. Таким образом, аргентинский специалист начнет с коллективом и следующий сезон. Отметим, что недавно в СМИ появлялась информация о том, что Симеоне может возглавить сборную Аргентины, а также "Интер". Он работает в "Атлетико" с 2011 года, под его руководством команда дважды выходила в финал Лиги чемпионов, становилась чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также побеждала в Лиге Европы и в матче за Суперкубок УЕФА.