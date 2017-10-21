В "Атлетико" могут появиться футболисты из Китая

В ближайшее время в "Атлетико" могут появиться китайские футболисты. Как сообщает El Confidencial, китайский миллиардер Ван Цзяньлинь, чье состояние оценивается в 29 миллиардов евро, намерен обеспечить переход игроков из Китая в "Атлетико", спонсором которого он является с 2015 года. В частности, в честь его компании назван новый стадион клуба "Ванда Метрополитано".

По данным источника, бизнесмен намерен платить "Атлетико" за прием в клуб китайских футболистов, чтобы они могли проявить себя в Европе и получить ценную практику.