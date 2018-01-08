Усман Дембеле: "Знаю, что непросто выступать в составе "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле рад тому, что смог принять участие в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:0). При этом форвард, который восстановился от травмы, подчеркнул, что ему предстоит много работы, чтобы набрать форму.

– Я вышел на "Комп Ноу" впервые после травмы, это радостный момент, – приводит Marca слова Дембеле. – Но мне нужно проделать много работы, хотя это меня не беспокоит.

Во время восстановления было важно сохранять концентрацию и следовать плану. Я знаю, что непросто выступать в составе "Барселоны", но мне нравится философия этого клуба. Я продолжаю ее изучать.

Напомним, что 20-летний француз вышел в стартовом составе сине-гранатовых впервые с сентября 2017 года.