Усман Дембеле: "Я искал отговорки, чтобы не тренироваться в "Боруссии"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле считает, что он был прав, когда пропустил тренировки дортмундской "Боруссии". В летнее трансферное окно француз перешел в каталонский клуб за 105 миллионов евро.

– Все зависело от переговоров между "Барселоной" и "Боруссией", – цитирует Sport Дембеле. – Я понимал, что мне надо перетерпеть. Я искал отговорки, чтобы не тренироваться в "Боруссии". Если бы я этого не сделал, а мой трансфер в "Барселону" не состоялся, то мне пришлось бы раскаиваться.