Усман Дембеле снова проспал тренировку "Барселоны"

Французский форвард "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировочное занятие своей команды на два часа из-за того, что он проспал его.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 21-летний игрок пропустил большую часть тренировки после победного матча с "Эспаньолом" (4:0). Отмечается, что он остался на поле после окончания занятия и работал в одиночестве.

Это уже не первый подобный случай для Дембеле в "Барселоне". Ранее за ним уже замечали неоднократные нарушения режимов сна и питания. Поэтому руководство каталонского клуба может продать его.

В текущем сезоне Дембеле провел за "Барсу" 14 матчей в чемпионате Испании, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.